Волк выяснил где находится берлога медведя и попытался стащить у него еду, пока косолапый спит. Видео

Дмитрий Гурин

Автор ну хоть энциклопедию "Жизнь животных" почитай. Не любишь чисто прагматическую литературу, тогда "Бродяги севера" и "В дебрях севера" Джеймса Оливера Кервуда. Не любишь читать вообще фильм с тем же названием посмотри. Медведи зарывают добычу в землю не от вороватых хищников а потому что любят мясо "с душком". Слух и нюх у медведей много чутче и тоньше чем у волков, про это скажет любой знающий зоолог или охотник (не птичник) ну или местные жители живущие восточнее центральной части России.