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Волк выяснил где находится берлога медведя и попытался стащить у него еду, пока косолапый спит. Видео

Волк выяснил где находится берлога медведя и попытался стащить у него еду, пока косолапый спит. Видео

Одинокий серый волк выследил местонахождение большого лесного медведя, опираясь на его следы и запах.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Жалко волка он голодный.
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14 час.
Элеонора Коган
Надо бы работникам парка его подкормить.
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14 час.
Дмитрий Гурин
Автор ну хоть энциклопедию &quot;Жизнь животных&quot; почитай. Не любишь чисто прагматическую литературу, тогда &quot;Бродяги севера&quot; и &quot;В дебрях севера&quot; Джеймса Оливера Кервуда. Не любишь читать вообще фильм с тем же названием посмотри. Медведи зарывают добычу в землю не от вороватых хищников а потому что любят мясо &quot;с душком&quot;. Слух и нюх у медведей много чутче и тоньше чем у волков, про это скажет любой знающий зоолог или охотник (не птичник) ну или местные жители живущие восточнее центральной части России.
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11 час.

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