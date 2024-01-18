Одинокий серый волк выследил местонахождение большого лесного медведя, опираясь на его следы и запах.
Волк выяснил где находится берлога медведя и попытался стащить у него еду, пока косолапый спит. Видео
Комментарии
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Элеонора Коган
Жалко волка он голодный.
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14 час.
Элеонора Коган
Надо бы работникам парка его подкормить.
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14 час.
Дмитрий Гурин
Автор ну хоть энциклопедию "Жизнь животных" почитай. Не любишь чисто прагматическую литературу, тогда "Бродяги севера" и "В дебрях севера" Джеймса Оливера Кервуда. Не любишь читать вообще фильм с тем же названием посмотри. Медведи зарывают добычу в землю не от вороватых хищников а потому что любят мясо "с душком". Слух и нюх у медведей много чутче и тоньше чем у волков, про это скажет любой знающий зоолог или охотник (не птичник) ну или местные жители живущие восточнее центральной части России.
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11 час.
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