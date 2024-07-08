1. В Минске прошел матч легенд сборных России и Беларуси. Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победили россияне.
Матч легенд России и Беларуси, Медведев в 1/4 финала «Уимблдона», Хэмилтон взял Гран-при Великобритании, мировой рекорд Магучих и другие новости утра
Комментарии
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КУАТ
Есть у нас скрытый болельщик, поставщик новостей.
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5 час.
Максим Комаров
Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что игроки московского «Спартака» Александр Соболев и Антон Зиньковский ищут себе новую команду. «Два футболиста «Спартака», грубо говоря, молчаливым согласием руководства ищут себе команду – это Соболев и Зиньковский. Зиньковскому чуть ли не открытым текстом сказали искать себе новую команду. «Локомотив»? «Локомотив» его не хочет, не могут позволить его себе. «Крылья»? Они бы его, наверное, очень хотели. Но он точно не пойдёт на понижение зарплаты», – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
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3 час.
Максим Комаров
Сейчас Зенит играет на Газпром Арене против Црвены Звезды. 17 тысяч зрителей, 1:0 после первого тайма. Игру комментировать не буду, кому хочется позавидовать - на МатчТВ бесплатная трансляция. Я о другом: у Звезды на футболках титульный спонсор: «Газпром». Точно такой же логотип, как у Зенита. Интересно, как ярые фэкаэсемщики это воспринимают?
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3 час.
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