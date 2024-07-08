Матч легенд России и Беларуси, Медведев в 1/4 финала «Уимблдона», Хэмилтон взял Гран-при Великобритании, мировой рекорд Магучих и другие новости утра

Максим Комаров

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что игроки московского «Спартака» Александр Соболев и Антон Зиньковский ищут себе новую команду. «Два футболиста «Спартака», грубо говоря, молчаливым согласием руководства ищут себе команду – это Соболев и Зиньковский. Зиньковскому чуть ли не открытым текстом сказали искать себе новую команду. «Локомотив»? «Локомотив» его не хочет, не могут позволить его себе. «Крылья»? Они бы его, наверное, очень хотели. Но он точно не пойдёт на понижение зарплаты», – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».