БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что родственникам азовцев понадобилось в Одессе?

Что родственникам азовцев понадобилось в Одессе?

Павел Бадаев.   Есть такая общественная организация – «Свобода защитникам Мариуполя». Переездное шапито, которое гастролирует по Украине с требованием вернуть азовцев из плена.

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Комментарии
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Boris Borisov
Этих родителей воспитавших такую падаль, вторым эшелоном вслед за их мразями-детками на севера, на бессрочное поселение ! Да , сын за отца не отвечает. -  А отец за сына ????!
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2 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Страна клоунов, президент клоун, все остальные тоже не отстают. Их как баранов толпой на убой гонят, а они цирк-шапито устраивают.
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2 д.

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