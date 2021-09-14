Талибы разрешили женщинам учиться в университетах. Но отдельно от мужчин

Контролирующая Афганистан группировка "Талибан" обнародовала новые правила обучения в университетах. Талибы заявили, что женщины смогут посещать высшие учебные заведения, но они должны будут носить хиджаб и учиться отдельно от студентов-мужчин.
Контролирующая Афганистан группировка "Талибан" обнародовала новые правила обучения в университетах. Талибы заявили, что женщины смогут посещать высшие учебные заведения, но они должны будут носить хиджаб и учиться отдельно от студентов-мужчин.
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