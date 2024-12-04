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В зоне СВО найден двойник Жириновского: Его сняли на видео

В зоне СВО найден двойник Жириновского: Его сняли на видео

Двойник Жириновского участвует в боях под Часовым Яром в качестве штурмовикаКак узнал телеграм-канал "SHOT", в зоне специальной операции на стороне России воюет боец с позывным "Помреж", умеющий отлично пародировать Владимира Жириновского.

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