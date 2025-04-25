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Иркутск Сегодня

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Областной маткапитал в Приангарье сделают бессрочным

Предложение сделать бессрочной программу регионального материнского капитала в Иркутской области губернатор Игорь Кобзев озвучил 25 апреля, на церемонии оглашения ежегодного послания Законодательному собранию.

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