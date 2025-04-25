Областной маткапитал в Приангарье сделают бессрочным

Предложение сделать бессрочной программу регионального материнского капитала в Иркутской области губернатор Игорь Кобзев озвучил 25 апреля, на церемонии оглашения ежегодного послания Законодательному собранию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии