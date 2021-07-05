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Врач рассказал, что влияет на точность ПЦР-теста

Врач рассказал, что влияет на точность ПЦР-теста

Своевременное выявление коронавирусной инфекции важно для успешного лечения.фото: pixabay.comВрач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус, чтобы получить точный результат.

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Елена Мамонова
и даже если это всё соблюдать,результат неточный бывает,видимо в носоглотке вирус недолго сидит

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