Врач рассказал, что влияет на точность ПЦР-теста

Своевременное выявление коронавирусной инфекции важно для успешного лечения.фото: pixabay.comВрач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус, чтобы получить точный результат.