К перемирию тоже нужно уметь подготовиться: об оценках на фронте и в тылу предложенного президентом 3-дневного прекращения огня Объявление президентом Владимиром Путиным перемирия встречено по-разному.
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К перемирию тоже нужно уметь подготовиться: об оценках на фронте и в тылу предложенного президентом 3-дневного прекращения огня Объявление президентом Владимиром Путиным перемирия встречено по-разному.
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