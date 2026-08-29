ЛУКОЙЛ и Teboil исчезли из App Store на устройствах Apple

Приложения ЛУКОЙЛа и Teboil исчезли из российского App Store. Их больше нельзя скачать через поиск или ссылки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Две цифры сказали...
- Диаспоры будут пл...
- A Бум дженериков: к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым