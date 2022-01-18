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Европа в тумане: признание ЕС российских ковид-сертификатов под вопросом

Европа в тумане: признание ЕС российских ковид-сертификатов под вопросом

ЕС и Россия продолжают переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов.ЕС и Россия продолжают переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов, но заметного прогресса пока нет, сообщил на этой неделе посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

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