Европа в тумане: признание ЕС российских ковид-сертификатов под вопросом

ЕС и Россия продолжают переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов.ЕС и Россия продолжают переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов, но заметного прогресса пока нет, сообщил на этой неделе посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.