Программу «Доступная рыба» на Камчатке реализуют в этом году

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил Министерству рыбного хозяйства проработать эффективные меры для обеспечения стабильной работы местных рыбопромышленных предприятий, с целью полного удовлетворения потребностей жителей региона в рыбной продукции.
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