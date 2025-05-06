Зарплаты россиян вырастут в полтора раза к 2028 году: что стоит за оптимизмом Минэкономразвития Ирина ВальковаМинистерство экономического развития России представило свой долгосрочный прогноз по росту зарплат в стране.
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