Николай Кузнецов: как ликвидатора немецких генералов отучали разговаривать во сне

Любители историиПолитикаНиколай Кузнецов: как ликвидатора немецких генералов отучали разговаривать во сне Николай Иванович Кузнецов уничтожил в тылу врага 11 гитлеровских генералов и высокопоставленных немецких чиновников.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СтепановПамятник Кузнецову Николаю Ивановичу в г. ТюменьЕАЕвгений АлексеенкоДа,были люди в наше время,не то,что нынешнее племя.....Удивительный,мужественный,умный человек был Николай,вечная память ему!SSSergey SirotyukЕго предали главари подполья, которые были под колпаком у гестапо. Троцкисты их покрывали и после войны. Заметая следы предательства они руками гебни убили многих героев ровенского подполья. Бэгма и Новак сраные предатели!Элеонора КоганТакой мужественный и талантливый был Человек!!!!СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!ВШВалерий ШороховСветлая память выдающемуся разведчику - герою!..Комментировать
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