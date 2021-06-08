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Николай Кузнецов: как ликвидатора немецких генералов отучали разговаривать во сне

Николай Кузнецов: как ликвидатора немецких генералов отучали разговаривать во сне

Николай Иванович Кузнецов уничтожил в тылу врага 11 гитлеровских генералов и высокопоставленных немецких чиновников.

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Александр Степанов
Памятник Кузнецову Николаю Ивановичу в г. Тюмень
Евгений Алексеенко
Да,были люди в наше время,не то,что нынешнее племя.....Удивительный,мужественный,умный человек был Николай,вечная память ему!
Sergey Sirotyuk
Его предали главари подполья, которые были под колпаком у гестапо. Троцкисты их покрывали и после войны. Заметая следы предательства они руками гебни убили многих героев ровенского подполья. Бэгма и Новак сраные предатели!
Элеонора Коган
Такой мужественный и талантливый был Человек!!!!СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!
Валерий Шорохов
Светлая память выдающемуся разведчику - герою!..

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