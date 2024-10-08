В Абайском районе Карагандинской области волонтёры взяли шефство над одинокими пенсионерами

Цель акции – привлечь внимание молодёжи к проблемам пожилых людей и пробудить желание творить добро. Эта инициатива получила новый виток развития с распространением республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».
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