Ryukishi07, создатель “Цикад” и “Чаек”, готовится сделать в начале августа важный анонсСогласно твиту, опубликованному на официальном аккаунте кружка 07th Expansion в X (Twitter), новый анонс от Ryukishi07 появится 2 августа 2024 годаЧитать дальше → источник.
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