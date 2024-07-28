Ryukishi07, создатель “Цикад” и “Чаек”, готовится сделать в начале августа важный анонсСогласно твиту, опубликованному на официальном аккаунте кружка 07th Expansion в X (Twitter), новый анонс от Ryukishi07 появится 2 августа 2024 годаЧитать дальше → источник.