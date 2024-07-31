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Активистка рассказала о планах оппозиции бить дронами по Белоруссии

Активистка рассказала о планах оппозиции бить дронами по Белоруссии

Вернувшаяся в Белоруссию из эмиграции оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила, что находящиеся в Литве радикальные белорусские оппозиционеры планировали нанести удары беспилотниками по территории своей страны.

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