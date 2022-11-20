360

162 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елизавета Zolotova
    Никаких перемирий.Это просто затягивание конфликта Украиной,которой нужна передышка.Только давить  не жалея,Но конечн...Глава офиса прези...
  • Митя Ерисанов
    ну и что почему его не задержали или не сняли и что он там делал проверили? От тех террористов хохляцких чего угодно ...Государственный п...
  • Евгений Попов
    Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один… Или в компании с Паркинсоном, Альцгеймеро...Президент США Бай...

Минобороны показало кадры установки малозаметных препятствий для бронетехники противника

Минобороны показало кадры установки малозаметных препятствий для бронетехники противника

Минобороны России показало кадры установки фортификационных сооружений в зоне спецоперации. Инженерные подразделения Центрального военного округа создают малозаметные препятствия, затрудняющие продвижение бронетехники и личного состава противника.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх