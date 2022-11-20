Минобороны показало кадры установки малозаметных препятствий для бронетехники противника

Минобороны России показало кадры установки фортификационных сооружений в зоне спецоперации. Инженерные подразделения Центрального военного округа создают малозаметные препятствия, затрудняющие продвижение бронетехники и личного состава противника.
Минобороны России показало кадры установки фортификационных сооружений в зоне спецоперации. Инженерные подразделения Центрального военного округа создают малозаметные препятствия, затрудняющие продвижение бронетехники и личного состава противника.
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