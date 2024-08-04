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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боец MMA Ивашкин – о драке на дороге: «Какой мужчина выдержит, когда в его сторону идет трехэтажный мат? Если я не прав, то готов извиниться»

В субботу в соцсетях появилось видео с автомобильного регистратора, на котором дерутся два водителя. Позже стало известно, что одним из участников драки был боец MMA и депутат КПРФ 49‑летний Владимир Ивашкин.

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