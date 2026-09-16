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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамуш о встрече со Златаном: «Приятно, что могу к нему обратиться. Но поддержку со стороны такой легенды нельзя воспринимать как должное»

Нападающий «Милана» Гонсалу Рамуш рассказал о встрече с экс-форвардом «россонери» Златаном Ибрагимовичем, ныне советником клуба.

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