Провоз красной икры в ручной клади предложили полностью запретить

Провоз красной икры в ручной клади и багаже нужно полностью запретить. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, отвечая на вопрос об итогах эксперимента по ограничению вывоза лососевой икры весом свыше 10 кг.
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