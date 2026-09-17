Фетисов напомнил о значимости природы для здоровья человека

На Глобальном Форуме Ecumene в Москве Вячеслав Фетисов, посол доброй воли ООН и глава ВООП, подчеркнул важность воды, воздуха и пищи для здоровья человека, связав их качество с состоянием окружающей среды.
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