VR-очки стали новыми фитнес-тренерами для девушек в залах

С их помощью девушка придумала лайфхак, как не сдаваться в зале. Например, при становой тяге в виртуальной реальности она поднимает машину, чтобы освободить котиков, а в планке становится «мостом», по которому кошки убегают с горящего здания.
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