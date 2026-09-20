Заправка автомобиля неподходящим топливом может привести к дорогостоящему ремонту

Заправка автомобиля неподходящим топливом может привести к дорогостоящему ремонтуЕсли водитель залил не то топливо, а двигатель уже завелся, могут возникнуть проблемы.
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