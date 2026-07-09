Из-под крана течет грязь. Екатеринбуржцы массово жалуются на качество воды

Жители Екатеринбурга массово жалуются на качество холодной воды в горводопроводе – из-под крана льется мутная жижа с примесями, в зависимости от района она может быть жёлтого, коричневого или зелёного цвета.
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