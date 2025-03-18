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Свои следующие ИИ-чипы Google будет разрабатывать в сотрудничестве с MediaTek

Свои следующие ИИ-чипы Google будет разрабатывать в сотрудничестве с MediaTek

Облачный провайдер масштабов Google способен оправдать разработку собственных компонентов для своей вычислительной инфраструктуры, поэтому компания давно развивает линейку собственных процессоров серверного назначения.

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