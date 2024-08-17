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Закон, порядок, государство

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В Иркутске женщина поблагодарила дорожных полицейских за оперативное сопровождение ребенка в медицинское учреждение

«В нашей семье произошел несчастный случай, мою 3-летнюю дочь укусила собака во время игры с ней. Все это произошло в селе Хомутово, где мы гостили у бабушки», - рассказала женщина.

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