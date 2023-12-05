Мировые производственные запасы выросли на 30% за 4 года

Крупные производители во всем мире стремятся сократить запасы, накопленные во время пандемии. Несмотря на то, что цепочки поставок возвращаются в нормальное состояние, спрос подрывает экономическая слабость на таких рынках, как Китай.
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