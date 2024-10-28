Вахтовики в ЯНАО боятся остаться без работы и денег

В Новом Уренгое вахтовики опасаются остаться без работы и доходов на подряде ООО «Петербургтрансгазстрой», которая набирает водителей спецтехники и самосвалов на строительство дорог по заказу крупной нефтегазовой корпорации.
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