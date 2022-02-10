Узбек на рынке рассказал: «Как выбрать самый СЛАДКИЙ мандарин, мамой клянусь». Проверила — способ рабочий. Делюсь с вами

Сладкий мандарин — это спелый мандарин. А спелый мандарин — мягкий мандарин. Правило 1. Все просто! Чтобы выбрать сочные, сладкие мандарины, выбирайте мягкие.
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