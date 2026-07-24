Страна и люди
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Страна и люди

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«Сжигали детей». Пленный ВСУшник о зверствах оккупантов в Курской области

«Сжигали детей». Пленный ВСУшник о зверствах оккупантов в Курской области

24 июля опубликованы показания Сергея Халковского, пленного боевика 78-й бригады ВСУ (террористическая группировка "78-ма окрема десантно-штурмова бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України"; подразделение сформировано в 2022-м из добровольцев-неонацистов, в прошлом году Зеленский наградил бригаду почётным знаком отличия "За мужність та відвагу").

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Комментарии
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Ураганов Иван
И они нас называют фашистами!Уничтожить бандерлогов!!!!!
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1 м.
ВераВерная
Это за гранью...Выжечь до последнего! Уничтожить нелюдей!
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1 м.
ВУ
Владимир Уфимцев
Прав был Пригожин: фашистскую нечисть, бандеровцев недобитых в 45 году - в ПЛЕН НЕ БРАТЬ! А то наше либеральное правосудие, ей Богу, под амнистию ещё подведёт. Как в случае с Хрущовым Никитой было когда то....
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1 м.