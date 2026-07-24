«Сжигали детей». Пленный ВСУшник о зверствах оккупантов в Курской области

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Владимир Уфимцев

Прав был Пригожин: фашистскую нечисть, бандеровцев недобитых в 45 году - в ПЛЕН НЕ БРАТЬ! А то наше либеральное правосудие, ей Богу, под амнистию ещё подведёт. Как в случае с Хрущовым Никитой было когда то....