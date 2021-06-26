Тайна июньской катастрофы 1941 года. Как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаТайна июньской катастрофы 1941 года. Как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз Каждый год, накануне 22 июня, в СМИ вновь начинаются споры о причинах нападения нацистской Германии на СССР.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтимофей юриевичСтранно,что никто не озвучивает главного вопроса - а почему НИКАКОЙ ответственности не понес начальник генерального штаба,супергерой советского союза,участник нескольких госпереворотов в СССР,"маршал победы" Жуков!?...Ведь ВСЕ вопросы разведки,боевого планирования,службы войск и контроля выполнения приказов лежали именно на НЕМ?И,вот,негодяя Павлова и иже с ним расстреляли,а "маршал Победы" на белом коне гарцевал в 1945 году по Красной площади и рассовывал от ворованные трофеи по квартирам и дачам,не говоря уже о его "подвигах" подо Ржевом и расстрелов и мордобоя солдат,офицеров и генералов на фронте?..Скажите,почему!?...Комментировать
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