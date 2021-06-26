Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ой не смешите!! В разы более стёмные ЧП происходили в Совке, только кто простым совкам об этом сообщал?? Ну только "в..."Вскрыли как конс...
  • Yury Ivanov
    Поневоле вспомнишь и СССР и И. СТАЛИНА. Когда бандиты правят бал,а правоохранители зажаты законами и беспределом нужн...«Пострадают все»....
  • Anatoly Kiselev
    Думаю что трудно автору что либо возразить. Именно так обстаят дела с пенсиями. За точку отсчёта берётся худшее, а не...Пронько обратился...

Тайна июньской катастрофы 1941 года. Как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз

Тайна июньской катастрофы 1941 года. Как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз

Каждый год, накануне 22 июня, в СМИ вновь начинаются споры о причинах нападения нацистской Германии на СССР.

Вернуться к статье
1
Обсудить
тимофей юриевич
Странно,что никто не озвучивает главного вопроса - а почему НИКАКОЙ ответственности не понес начальник генерального штаба,супергерой советского союза,участник нескольких госпереворотов в СССР,"маршал победы" Жуков!?...Ведь ВСЕ вопросы разведки,боевого планирования,службы войск и контроля выполнения приказов лежали именно на НЕМ?И,вот,негодяя Павлова и иже с ним расстреляли,а "маршал Победы" на белом коне гарцевал в 1945 году по Красной площади и рассовывал от ворованные трофеи по квартирам и дачам,не говоря уже о его "подвигах" подо Ржевом и расстрелов и мордобоя солдат,офицеров и генералов на фронте?..Скажите,почему!?...

Картина дня

наверх