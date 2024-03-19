Захарова: Война Армении и Азербайджана не связана с РФ

Потенциальная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном никак не касается России. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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