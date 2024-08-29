Павел Дуров вышел из схватки с французами победителем

Правоохранители Пятой республики опростоволосились на весь мир, как реальный, так и цифровой. Задержав русского предпринимателя, основателя мессенджера Telegram, предъявив ему дюжину обвинений по самым тяжелым (с точки зрения юридических и репутационных последствий), они, судя по тому решению, что было принято вышестоящими органами, за девяносто шесть часов содержания под стражей не добились от него ровным счетом ничего.