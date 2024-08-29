Правоохранители Пятой республики опростоволосились на весь мир, как реальный, так и цифровой. Задержав русского предпринимателя, основателя мессенджера Telegram, предъявив ему дюжину обвинений по самым тяжелым (с точки зрения юридических и репутационных последствий), они, судя по тому решению, что было принято вышестоящими органами, за девяносто шесть часов содержания под стражей не добились от него ровным счетом ничего.
Павел Дуров вышел из схватки с французами победителем
Комментарии
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Eduard
Не взял на себя то,что не делал!
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18 час.
Eduard
И залог просто грабительский,обвинили незаконно,продержали 4 дня на нарах,ещё 5 миллионов потребовали! Видали Свободу Запада?
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18 час.
Eduard
Пятт миллионов что не деньги? Украине их отправят!
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18 час.
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