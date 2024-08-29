Политика как он...
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Политика как она есть

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Павел Дуров вышел из схватки с французами победителем

Павел Дуров вышел из схватки с французами победителем

  Правоохранители Пятой республики опростоволосились на весь мир, как реальный, так и цифровой. Задержав русского предпринимателя, основателя мессенджера Telegram, предъявив ему дюжину обвинений по самым тяжелым (с точки зрения юридических и репутационных последствий), они, судя по тому решению, что было принято вышестоящими органами, за девяносто шесть часов содержания под стражей не добились от него ровным счетом ничего.

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Комментарии
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Eduard
Не взял на себя то,что не делал!
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18 час.
Eduard
И залог просто грабительский,обвинили незаконно,продержали 4 дня на нарах,ещё 5 миллионов потребовали! Видали Свободу Запада?
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18 час.
Eduard
Пятт миллионов что не деньги? Украине их отправят!
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18 час.

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