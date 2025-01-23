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Воздушная тревога в Киеве: режим сохраняется в пяти областях Украины

Воздушная тревога в Киеве: режим сохраняется в пяти областях Украины

В Киеве вновь прозвучала воздушная тревога, что зафиксировал официальный ресурс оповещения. Предыдущая тревога длилась 52 минуты.

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