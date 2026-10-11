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ИА Регнум

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В 11 муниципалитетах Ростовской области за ночь сбили около 50 беспилотников

В 11 муниципалитетах Ростовской области за ночь сбили около 50 беспилотников

В течение ночи 11 октября над Ростовской области отразили воздушную атаку ВСУ. Силами ПВО было уничтожено около 50 беспилотников, сообщил в MAX губернатор региона Юрий Слюсарь.

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