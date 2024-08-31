Количество отходов от российской промышленности увеличилось

По итогам прошлого года российская промышленность образовала 9,3 миллиарда тонн отходов. Это оказалось на 3 процента больше, чем в 2022-м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».
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