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“Грязная” победа, предательство, роман с тренером: самые громкие скандалы фигурного катания

“Грязная” победа, предательство, роман с тренером: самые громкие скандалы фигурного катания

epa07455869 Alina Zagitova (C) of Russia poses with her gold medal on the podium after winning the Women's Singles event of the 2019 ISU World Figure Skating Championships in Saitama, Japan, 22 March 2019.

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