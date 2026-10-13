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Вассерман: запрет на перепоступление отчисленных студентов заставит серьезнее относиться к учебе

Вассерман: запрет на перепоступление отчисленных студентов заставит серьезнее относиться к учебе

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Известный публицист, телеведущий, эрудит Анатолий Вассерман прокомментировал инициативу Минобрнауки РФ ограничить прием в вузы студентов, ранее отчисленных за дисциплинарные проступки.

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