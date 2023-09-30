Преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси, дал интервью изданию Express и сообщил о том, что стратегия долгосрочного противостояния Западу Москвой приведет к тому, что он взорвет себя изнутри, русские играют в долгую.
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