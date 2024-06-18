Похоже, что Россия затевает очень глобальную игру против коллективного Запада, причём настолько масштабную, что и Советский Союз, кажется на такое не покушался.
Ставки выросли: Россия может взыскать ущерб от санкций, начиная с советских времён.
Комментарии
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Людмила Фирстова
Замечательно и юридически обоснованное действие, посмотрим как эта идея воплотится в реальность
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1 д.
Виктор Гайдуков
Замечательная идея! Именно такого, если угодно, идеологического посыла, который подкрепляется ещё и надеждой на экономическую выгоду, нам не хватало для объединения всех стран мира в борьбе против коллективного запада, США и их сателлитов. И вот лёд тронулся, теперь ждем ускорения событий. Мы на правильном пути.
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15 час.
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