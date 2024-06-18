Ставки выросли: Россия может взыскать ущерб от санкций, начиная с советских времён.

Виктор Гайдуков

Замечательная идея! Именно такого, если угодно, идеологического посыла, который подкрепляется ещё и надеждой на экономическую выгоду, нам не хватало для объединения всех стран мира в борьбе против коллективного запада, США и их сателлитов. И вот лёд тронулся, теперь ждем ускорения событий. Мы на правильном пути.