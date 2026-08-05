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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Урия о приезде Деку в Мадрид за Альваресом: «Барселона» может встречаться с Дональдом Трампом, с Дональдом Даком – с кем угодно. 490 млн евро, или игрок остается»

Журналист Рубен Урия сообщил, что «Атлетико» не отпустит Хулиана Альвареса в «Барселону», несмотря на прибытие спортдиректора «блауграны» Деку в Мадрид на переговоры с агентом аргентинца.

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