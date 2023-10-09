BI: российские войска РЭБ проводят искусные операции в зоне СВО на Украине

Военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в своей статье для Business Insider пришел к выводу, что инвестиции России в развитие средств радиоэлектронной борьбы свидетельствуют о намерении Москвы продолжать спецоперацию на Украине.
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