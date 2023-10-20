Международное рейтинговое агентство Moody's может понизить долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах А1, этот вопрос находится на рассмотрении, передает ТАСС.
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