Зеленский и Макрон на саммите НАТО обсудили следующий оборонный пакет ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу на полях саммита НАТО в Вашингтоне, стороны обсудили решение украинского конфликта и подготовку следующего оборонного пакета помощи ВСУ от Парижа.
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