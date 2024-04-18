Несколько дней назад британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой поведал о планах Киева по уничтожению Крымского моста.
Комбинированный удар: ВСУ атакуют Крымский мост с воздуха и с моря?
Комментарии
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Леонид Никитин
Хохлы с помощью англосаксов и суда наши топят и аэродромы долбают и уже до НПЗ в Татарстане добираются, а мы всё воюем привязав одну куку к ноге. В каждом таком случае есть виновные, кто то просто не предусмотрел, кто то по расхлябанности, а кто то и вредительство. Кто то должен же за это отвечать, а этого не видно.
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