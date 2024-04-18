Комбинированный удар: ВСУ атакуют Крымский мост с воздуха и с моря?

Леонид Никитин

Хохлы с помощью англосаксов и суда наши топят и аэродромы долбают и уже до НПЗ в Татарстане добираются, а мы всё воюем привязав одну куку к ноге. В каждом таком случае есть виновные, кто то просто не предусмотрел, кто то по расхлябанности, а кто то и вредительство. Кто то должен же за это отвечать, а этого не видно.