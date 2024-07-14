Политбюро ХАМАС: позиция Израиля является препятствием для сделки по заложникам

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания провел консультации с посредниками на переговорах с Израилем, в ходе которых заявил, что выдвинутые Израилем условия являются препятствием в вопросе переговоров по заложникам.
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