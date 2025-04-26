Зачем в Средние века итальянцы строили высокие каменные башни внутри городских стен

У средневековых городов Европы характерная архитектура, но в каждой стране еще и своя изюминка. Например, во многих итальянских городах десятки высоких каменных башен, возведённых не на стенах вокруг города, а внутри, на улочках, просто между домов.
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