Рабат (WTA). Финал. Грабер сыграет с Бронцетти

Сетка турнира здесь. Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem Рабат, Марокко 21 – 27 мая 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, грунт Финал Юлия Грабер (Австрия) Лючия Бронцетти (Италия) Дата проведения 27 мая, 14.
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