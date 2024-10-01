Стало известно, как столичные волонтеры помогают пожилым людям

Во вторник, 1 октября, в Москве отмечается День старшего поколения. Некоммерческие организации (НКО) столицы активно помогают людям старшего возраста: деятелям культуры, ветеранам войны и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
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