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Захарян забил за «Сосьедад»: 2-й гол в Испании! Классно положил из-за штрафной

Захарян забил за «Сосьедад»: 2-й гол в Испании! Классно положил из-за штрафной

Шикарный удар! Арсен Захарян забил за «Реал Сосьедад», впервые вышел в старте аж с мая 2024-го. И сразу вот так зажег! Россиянин стал частью ротации: семь изменений по сравнению с матчем против «Мидтьюлланда» в Лиге Европы.

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